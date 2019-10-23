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الكشف عن سكوتر كهربائي ذاتي القيادة في ألمانيا

العلوم والتكنولوجيا

الكشف عن سكوتر كهربائي ذاتي القيادة في ألمانيا
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صورة أرشيفية
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أقيم في برلين حفل تقديم سكوتر كهربائي ذاتي القيادة حيث أظهر مصممو الدراجة سيره أوتوماتيكيا من دون مساعدة الإنسان.

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قالت صحيفة Daily Mail إن الشركة المصنعة للسكوترات تنوي إيجارها لكل من يرغب في ركوبها وأضافت أن السكوتر مريح جدا وليس من الضروري وصول مكتب الاستئجار لأخذه لأنه يبحث عنك بنفسه بالعنوان المحدد. كما ليس من الضروري إعادته للمكتب بعد استخدامه لأنه يعود بنفسه إليه.

إنما هناك مشكلة يواجهها السكوتر عند قيامه بمناورات وسط الحشود من الناس. ولا يستطيع السكوتر القيام بعد سقوطه على الأرض من دون تدخل الإنسان. وتم تزويده بعجلتين إَضافيتين.

وتنوي الشركة اختبار السكوتر في مدينتين أوروبيتين وفي ولاية جورجيا الأمريكية بمناطق خالية من عدد كبير من السيارات والبشر.

المصدر: لايف

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