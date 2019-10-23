الكشف عن سكوتر كهربائي ذاتي القيادة في ألمانيا

أقيم في برلين حفل تقديم سكوتر كهربائي ذاتي القيادة حيث أظهر مصممو الدراجة سيره أوتوماتيكيا من دون مساعدة الإنسان.

Another tele-operated scooter demo, this time from startup @TortoiseHQ



Retrofitted onto existing scooter, powered by a @Raspberry_Pi, camera and microcontroller.



They will offer the service for a fixed price per month to save on operations cost and prevent urban clutter.#MMEpic.twitter.com/b4ULsvkG73 — Edward Miller (@TweetEdMiller) October 1, 2019

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قالت صحيفة Daily Mail إن الشركة المصنعة للسكوترات تنوي إيجارها لكل من يرغب في ركوبها وأضافت أن السكوتر مريح جدا وليس من الضروري وصول مكتب الاستئجار لأخذه لأنه يبحث عنك بنفسه بالعنوان المحدد. كما ليس من الضروري إعادته للمكتب بعد استخدامه لأنه يعود بنفسه إليه.

إنما هناك مشكلة يواجهها السكوتر عند قيامه بمناورات وسط الحشود من الناس. ولا يستطيع السكوتر القيام بعد سقوطه على الأرض من دون تدخل الإنسان. وتم تزويده بعجلتين إَضافيتين.

وتنوي الشركة اختبار السكوتر في مدينتين أوروبيتين وفي ولاية جورجيا الأمريكية بمناطق خالية من عدد كبير من السيارات والبشر.

المصدر: لايف