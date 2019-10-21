إدارة براءة الاختراع الروسية تكشف عن ابتكار فريد من نوعه

كشف رئيس إدارة روس باتينت (براءة الاختراع) الروسية، غريغوري إيفلييف، عن اختراع فريد من نوعه نال شهادة براءة الاختراع وهو مفتاح الربط الشتوي.

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جاء ذلك على لسانه على هامش منتدى " المبتكرات الواعدة" الدولي الذي يفتتح في 21 أكتوبر بموسكو.

وقال "لقد منحنا شهادة براءة الاختراع عن مفتاح ربط شتوي في مقبضه مسخن ولونه أحمر، ما يمنعه من الضياع.

ويمكن أن يقدر قيمته من حاول، ولو مرة واحدة في حياته، أن يشد أو يفك صمولة في عز الشتاء حيث تبلغ درجة الحرارة 40 درجة مئوية تحت الصفر.

وحسب رئيس الإدارة فإن عام 2019 شهد عددا كبيرا من الطلبات ببراءة الاختراع في مجالات مثل الأجهزة الكهربائية ومعدات استخراج النفط والغاز وتكنولوجيات الطب والزراعة.

وأضاف قائلا" هناك مؤسسات نتعاون معها بشكل دائم ومن بينها المعهد الروسي للفيزياء التجريبية، مجمع فيودوروف لجراحة العين في موسكو، شركة تات نفط التي قدمت كل منها عام 2019 ما يزيد عن 60 طلبا ببراءة الاختراع.

يذكر أن منتدى موسكو الدولي للمبتكرات الواعدة يعقد في 21 – 23 أكتوبر في مركز سكولكوفو للمبتكرات بضواحي موسكو.

المصدر: نوفوستي