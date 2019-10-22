افتتاح متحف للطائرات القديمة في روسيا

صرحت رئيسة اتحاد هواة الطيران في روسيا، أولغا أوليخنيك، لوكالة نوفوستي الروسية أن متحف الطائرات القديمة يتضمن معروضات من مجموعة خاصة للطائرات تمتلكها أولغا وزوجها دميتري.

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وإنهما كانا يجمعان الطائرات القديمة ويرممانها طيلة 15 عاما.

وقالت أولغا إن كل الطائرات تحف تاريخية وتقنية أدرجتها وزارة الثقافة الروسية على قائمة خاصة.

وتضم مجموعة الطائرات التابعة لأسرة، أوليخنيك، حاليا 5 طائرات. ومن بينها طائرات Aero-45 في خمسينات القرن الماضي وDornier Do 27 أنتجت عام 1959 و Let-L200 Morava أنتجت عام 1960 . وكلها قيد الترميم.

وقالت أولغا أوليخنيك:" إننا نريد أن تحلق كل طائراتنا".

ويسعى الزوجان حاليا إلى شراء طائرة قديمة جديدة تنضم إلى معروضات المتحف وهي طائرة Aero L-60 Brigadyr التي أنتجت في الخمسينات بتشيكوسلوفاكيا.

وقالت، أولغا، إنها أحبت تلك الطائرة بعد أن حاولت قيادتها بنفسها.

المصدر: نوفوستي