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الدفاع الروسية تكشف عن مدفع حديث ذاتي الحركة

العلوم والتكنولوجيا

الدفاع الروسية تكشف عن مدفع حديث ذاتي الحركة
Twitter.com
صورة أمدفع "مالوا"
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة في موقعها russianarms.ru شبه الرسمي على الإنترنت صورة لمدفع "مالوا 2 إس 43 " ذاتي الحركة ورافقتها ببعض المواصفات التقنية.

وجاء في الموقع أن المدفع عيار 152 ملم منصوب على المنصة المدولبة من طراز "باز -6010-027 خلافا لنموذجه المجنزر القديم غير الأوتوماتيكي عيار 203 ملم. 

ومن مميزات المنصة قدرتها الفائقة على اجتياز الموانع، مع العلم أن شركة "بريانسك، الروسية المصنعة للمنصة كانت قد أنتجت في وقت سابق منصات مماثلة مزودة بـ8 عجلات في كل من جنبيها لمختلف صنوف القوات المسلحة، بما في ذلك قوات الصواريخ الاستراتيجية، الأمر الذي سيقلل، حسب الخبراء، كلفة الإنتاج الصناعي لمدفع "مالوا" وسيسهل استيعابه من قبل أفراد القوات المسلحة.

الدفاع الروسية تكشف عن مدفع حديث ذاتي الحركة
wikimedia.org
صورة أرسيفية

وأعاد الموقع إلى الأذهان أن الجيوش الكثيرة صارت تستخدم المدافع ذاتية الحركة من هذا النوع بعد انتقالها من المنصة المجنزرة إلى المنصة المدولبة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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