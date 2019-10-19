الدفاع الروسية تكشف عن مدفع حديث ذاتي الحركة
نشرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة في موقعها russianarms.ru شبه الرسمي على الإنترنت صورة لمدفع "مالوا 2 إس 43 " ذاتي الحركة ورافقتها ببعض المواصفات التقنية.
Появилось изображение САУ 2С43 "Мальва". Источник: https://t.co/i7h1XBe4jupic.twitter.com/ZhpIwCVG5O— Komandante (@KomandanteS17) October 17, 2019
وجاء في الموقع أن المدفع عيار 152 ملم منصوب على المنصة المدولبة من طراز "باز -6010-027 خلافا لنموذجه المجنزر القديم غير الأوتوماتيكي عيار 203 ملم.
ومن مميزات المنصة قدرتها الفائقة على اجتياز الموانع، مع العلم أن شركة "بريانسك، الروسية المصنعة للمنصة كانت قد أنتجت في وقت سابق منصات مماثلة مزودة بـ8 عجلات في كل من جنبيها لمختلف صنوف القوات المسلحة، بما في ذلك قوات الصواريخ الاستراتيجية، الأمر الذي سيقلل، حسب الخبراء، كلفة الإنتاج الصناعي لمدفع "مالوا" وسيسهل استيعابه من قبل أفراد القوات المسلحة.
وأعاد الموقع إلى الأذهان أن الجيوش الكثيرة صارت تستخدم المدافع ذاتية الحركة من هذا النوع بعد انتقالها من المنصة المجنزرة إلى المنصة المدولبة.
المصدر: روسيسكايا غازيتا