رجل أعمال روسي يبتكر قرميدا شمسيا

حصل نائب مدير عام شركة "إينوفاتيكس" الروسية، أناتولي كيرسانوف، على شهادة براءة الاختراع للقرميد الشمسي بصفته جهازا يحول طاقة الشمس إلى كهرباء وحرارة.

ويشبه القرميد الشمسي من الوهلة الأولى قرميدا عاديا يغطي أسقف المنازل ويصنع من الرمل والطين. إلا أن قرميدة واحدة يوجد داخلها تجويف وضع فيه زجاج عاكس يلتقط ضوء الشمس، ثم تنقل الطاقة إلى المطريات المدخرة.

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وقال رجل الأعمال البالغ من العمر 70 عاما" لا نحصل في القرميد الشمسي على الكهرباء فحسب بل وعلى الحرارة التي تسخن بطاريات التدفئة (الشوفاج). ويعتبر قرميدنا منتوجا لا مثيل له في العالم حيث تنتج شركات أمريكية وصينية وهندية قرميدا قادرا على توليد الكهرباء فقط. لكنه عاجز عن تسخين الماء وإنتاج الحرارة".

وأوضح أن شركته "إينوفاتيكس" قد أطلقت معملا اختباريا ينتج القرميد الشمسي في مدينة أنابا بجنوب روسيا. وهناك عدد من المنازل التي تغطى أسقفها بالقرميد الشمسي حيث تولد 14 مترا مربعا من القرميد نحو كيلوواط واحد من الطاقة كل يوم، ما يكفي لتلبية حاجة المنزل بالكهرباء بنسبة 50 – 70%.

وقال إن تركيب القرميد الشمسي فوق سقف منزل متوسط لا تزيد مساحته عن 100 متر مربع يكلف صاحبه 250 ألف روبل ( نحو 4 آلاف دولار)، ما يقل 4 أضعاف عن سعر المثيلات الأجنبية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا