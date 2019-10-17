قبر مصري قديم يبهر العلماء باكتشاف مذهل في "حساء بشري"

أُصيب علماء الآثار بالدهشة عند رؤيتهم قبرا مصريا قديما، باكتشاف أثري ضخم وسليم مغطى بالطين الكثيف.

وكان الاكتشاف غير عادي لدرجة أن الخبراء زعموا أنهم "لم يعثروا على شيء مماثل من قبل".

وكُشف عن القبر في فيلم وثائقي على قناة Channel 5، قدمه توني روبنسون بعنوان "استكشاف القبر المصري".

وزار روبنسون جبل "السلسلة" في مصر، لمقابلة عالم الآثار، جون وارد، الذي اعتقد أنه اكتشف مدخل غرفة خفية غامضة.

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وتبين أن الحفرة أو الغرفة التي عُثر عليها، ممتلئة تماما بالماء الطيني، لذا قدّم روبنسون المساعدة المطلوبة لضخها، من أجل إلقاء نظرة جيدة على ما بداخلها.

ثم قام فريق البحث بالزحف عبر الوحل الكثيف إلى حجرة الدفن الكبيرة، التي وجدوا فيها آثارا مغمورة فيما وصفه روبنسون بأنه "حساء بشري".

وبهذا الصدد، قال روبنسون: "إن فكرة دخول الكثير من الناس إلى هنا تعد غريبة للغاية".

وبينما استمر ضخ الماء، اكتشف الخبراء قطعة ضخمة من الفخار، في زاوية إحدى الغرف.

وقال روبنسون: "طوال سنواتي التي قضيتها في البحث عن الفخار، لم أجد شيئا كهذا، إنه مثل حوت ضخم. ومن الممكن أنه احتوى على نوع من المواد الغذائية التي دُفنت مع الموتى".

ويمكنكم متابعة الحلقة الوثائقية على هذا الرابط.

المصدر: ذي صن