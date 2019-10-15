الإعلان عن كشف أثري من أهم وأضخم الاكتشافات في مصر (صور)

اكتشفت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الأثار المصرية، في مدينة الأقصر عن خبيئة ضخمة لتوابيت آدمية ملونة سيتم الإعلان عن تفاصيلها صباح يوم السبت.

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ويعد هذا الحدث من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية، فهو يضم حتى الآن أكثر من 20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا، في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة و لا زالت مغلقة.

ووفقا لبيان الوزارة تم الكشف عنها بالوضع الذي تركها عليه المصري القديم حيث تم العثور عليها مجمعة في خبيئة في مستويين فوق بعضهما.

المصدر: RT