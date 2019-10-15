روسيا تنتقل نهائيا إلى البث التلفزيوني الرقمي

كبس رائد الفضاء الروسي، ألكسندر سكفورتسوف، المقيم حاليا في المحطة الفضائية الدولية على زر في جهاز لاب توب تابع له.

ما رمز إلى إرسال إشارة تفصل البث التلفزيوني التناظري في روسيا نهائيا في المنطقة الروسية الـ21 والأخيرة، ثم ظهرت على شاشته فراشة بصفتها رمزا للبث التلفزيوني الرقمي.

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ويعني ذلك أن روسيا بكاملها انتقلت أخيرا إلى البث التلفزيوني الرقمي.

وقال رائد الفضاء معلقا على ما فعله: أرحب بكم من الفضاء وأنا أرصد بلادنا وكأنها على راحة كفي. وتنحصر مهمتي اليوم في الإعلان عن انتقال روسيا النهائي إلى التلفزيون الرقمي.

وحضر مراسم الانتقال كل من مدير عام شبكة التلفزيون الروسية، ألكسندر رومانتشينكو، ومدير مركز التنمية الرقمية في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية ، قسطنطين شادرين.

يذكر أن عملية الانتقال إلى البث التلفزيوني الرقمي انطلقت في روسيا في فبراير الماضي، ثم تحققت بمراحل في أبريل ويونيو لتنتهي أخيرا في أكتوبر الجاري.

وأدى تحقيق هذا المشروع الضخم إلى منح سكان أقاليم روسيا كلها فرصة لمشاهدة 20 قناة تلفزيونية فدرالية مجانا بنوعية فائقة دون أن يدفعوا أجر الاشتراك.

وقد تم توظيف 167.5 مليار روبل ( نحو 2.85 مليار دولار) لتحقيق هذا المشروع، بما في ذلك 97 مليار روبل من موازنة الدولة و43.7 مليار روبل استثمرتها شبكة التلفزيون والإذاعة لإنشاء المحطات الأرضية للبث الرقمي.

المصدر: نوفوستي.