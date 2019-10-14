روسيا تختبر طائرات تدريب جديدة

أعلن معهد "جوكوفسكي" الروسي لعلوم الطيران أن خبراءه أجروا اختبارات ناجحة على طائرات التدريب الجديدة "ياك-152".

وقال بيان صادر عن المعهد "إن نماذج من طائرات التدريب الصغيرة ياك-152 خضعت مؤخرا لاختبارات ناجحة خصصت لدارسة متانتها وقدراتها على التحمل، وخلال الاختبارات تحقق الخبراء من قدرة هذه الطائرات على العمل في مختلف الظروف الجوية والمناخية، وتأكدوا من مطابقة إمكانياتها للخصائص التي أعلنت عنها الشركة المصنعة، وتحققوا من أن هياكلها لن تتعرض أثناء الطيران لأي تشوهات قد تؤثر على قدرتها على العمل".

إقرأ المزيد

وطورت شركة "ياكوفليف" الروسية هذه الطائرات لتعمل كطائرات صغيرة لتدريب الطيارين، وزودتها بمروحة أمامية، ومحرك يعمل بالديزل بقوة 500 حصان.

ويمكن لـ "ياك-152" التحليق بسرعة تصل إلى 500 كلم/ساعة، وقطع مسافة 1500 كلم بالرحلة الواحدة، والعمل على ارتفاعات تصل إلى 4000 م.

المصدر: زفيزدا