ألمانيا تطور طائرات مدنية صديقة للبيئة

تعمل شركتا Elektra Solar و Elektra Solar على تأسيس اتحاد جديد لتطوير طائرات صغيرة ستغير مفاهيم الطيران المدني.

ومن المفترض أن يعمل اتحاد Scylax الجديد على تطوير طائرات مدنية صغيرة تتسع لـ 10 ركاب، تعمل بمحركات كهربائية لا تصدر أي انبعاثات ضارة بالبيئة.

وفي البداية ستحصل هذه الطائرات على محركين وبطاريات تكفيها للطيران مسافة 300 كلم بالشحنة الواحدة، ومن ثم سيتم تطويرها لتقطع 600 كلم بالشحنة.

وتبعا للخطة التي وضعتها الشركات المصنعة فمن المفترض أن ينتهي تصنيع أول نموذج تجريبي من هذه الطائرات بعد 3 سنوات تقريبا، ليتم اختباره وتدخل هذه الطائرات مرحلة التصنيع التجاري لتباع في دول الاتحاد الأوروبي بدءا من عام 2027.

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وتعمل دول أوروبا منذ سنوات على العديد من المشاريع التي تهدف إلى تطوير طائرات صديقة للبيئة، فمنذ مدة أعلنت مؤسسة Cranfield Aerospace Solutions أنها تعدّل نماذج من طائرات Britten-Norman المدنية الصغيرة لتزودها بمحركات هجينة تقلل من مستويات انبعاث الغازات الضارة بالبيئة.

المصدر: زفيزدا