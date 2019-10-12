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شركة روسية ابتكرت رادارا لاكتشاف الدرونات الصغيرة

العلوم والتكنولوجيا

شركة روسية ابتكرت رادارا لاكتشاف الدرونات الصغيرة
rostec.ru
صورة أرشيفية
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قامت شركة "روس إلكترونيكا" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية بتصميم رادار من شأنه اكتشاف الدرونات صغيرة الحجم.

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وقال ناطق باسم الشركة إن أجهزة الرادار كلها تقوم على أساس إلكتروني روسي الصنع لا مثيل له في روسيا.

وأوضح الناطق أن الرادار مخصص لاكتشاف الأهداف الصغيرة التي تمتلك مساحة انعكاس تفوق 30 سنتيمترا مربعا وتحلق بسرعة بطيئة على ارتفاع منخفض ومنخفض جدا.

وفي حال اكتشاف هدف من هذا النوع فإن الرادار يرسل معلومات عنه إلى مركز القيادة لتدميره.

أما الأجهزة نفسها فإنها عبارة عن رادار متعدد القنوات يعمل في مجال ترددات Ка وطوله 325 ملم، بعرض 240 ملم وبارتفاع 230 ملم.

ويركب الرادار في آلية دوارة، تضمن اكتشاف الأهداف في كافة الاتجاهات. ويمكن التحكم في الرادار يدويا من جهاز لاب توب أو أوتوماتيكيا.

المصدر: سلاح روسيا

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