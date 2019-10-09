اكتشاف مضاد حيوي زراعي في تربة غابة مكسيكية مطيرة

اكتشف العلماء مضادا حيويا جديدا تماما في تربة الغابات الاستوائية المطيرة، يمكن لخصائصه الفريدة أن تتيح استخدامه في الزراعة لتصبح النباتات أكثر صحة.

وعُثر على المركب غير المعروف سابقا في أعماق الغابات الاستوائية في لوس توكستلاس بالمكسيك، والذي أطلق عليه اسم " الفازوليكولين" (phazolicin).

Scientists discover new antibiotic in tropical forest https://t.co/OejscCH6N5



Structure of ribosome-bound azole-modified peptide phazolicin rationalizes its species-specific mode of bacterial translation inhibition. pic.twitter.com/etHJEm6wBO — Lukas VF Novak (@animalculum) October 9, 2019

ويقول عالم الأحياء الجزيئية والكيمياء الحيوية في جامعة روتغرز-نيو برونزويك، كونستانتين سيفيرينوف: "إن مقاومة المضادات الحيوية تعد مشكلة كبيرة في الطب والزراعة، والبحث المستمر عن مضادات حيوية جديدة أمر مهم للغاية حيث أنه قد يؤدي إلى عوامل مضادة للبكتيريا في المستقبل".

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وينتج المضاد الحيوي الجديد من قبل نوع مجهول من بكتيريا "الريزوبيا" (Rhizobium)، وهي البكتيريا التي تقوم بتثبيت النيتروجين بعد أن تستقر في العقد الجذرية للبقوليات، وتبقي المكروبات الضارة بعيدا.

وعثر على المضادات الحيوية الجديدة، في تربة وجذور الفاصوليا البرية المسماة Phaseolus vulgaris، ومن هنا حصلت على اسم phazolicin (الفازوليكولين).

ويشير العلماء إلى أن "الفازوليكولين" هو فئة من الببتيدات المنتجة داخل "الريبوسوم (أحد المراكز المهمة في عملية تحويل المعلومات الوراثية إلى بروتينات مشفرة ضمن الصيغة الوراثية)، وباستخدام الكمبيوتر وتحليل المعلومات البيولوجية، أكد العلماء وجود "الفازوليكولين"، وكشفوا عن التركيب الذري للمضاد الحيوي.

ويقول العلماء إن "الفازوليكولين" يمنع البكتيريا التي يحتمل أن تكون ضارة، من النمو في نظام جذور النباتات ذات الأهمية الزراعية، وبالتالي فإنه سيساعد النباتات على النمو بشكل أقوى وأكثر صحة.

ويمكن في نهاية المطاف، خلط "الفازوليكولين" مع الأسمدة في التربة، من أجل حماية البقوليات الفول والبازلاء والحمص والعدس والفول السوداني وفول الصويا من البكتيريا الضارة، ما يزيد من إنتاجية هذه النباتات وقدرتها على مقاومة الآفات.

المصدر: ساينس ألرت