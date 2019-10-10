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محرك "بي دي – 14" الروسي جاهز للاختبار الجوي

العلوم والتكنولوجيا

محرك
Sputnik Aleksey Filippov
صورة أرشيفية
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أعلن ناطق باسم مصنع "بيرمسكي موتوري" التابع لشركة "إركوت" للطائرات أن إدارة المصنع عقدت عددا من الاجتماعات التحضيرية فيما يتعلق بإعداد محرك "بي دي – 14" للاختبار الجوي.

وذلك بمشاركة خبراء من شركة "إركوت" الروسية.

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وبحثت الاجتماعات المسائل المتعلقة بظروف الاختبار الجوي للمحرك وإنتاجه الصناعي وتركيبه في طائرة الركاب المدنية الروسية الواعدة "إم إس – 21" وصيانته أثناء الاختبار وغيرها من المسائل.

وبعد اختتام عملية تحضير المحركين للاختبار الجوي سيتم إرسالهما إلى مدينة "جوكوفسكي" في ضواحي روسيا لتركيبهما في الطائرة المدنية "إم إس – 21".

ويتوقع أن تقلع طائرة الركاب "إم إس – 21" مزودة بالمحركين من طراز "إم إس – 21" روسيي الصنع بحلول عام 2020.

يذكر أن مصنع "بيرمسكي موتوري" قام بإنتاج 5 محركات ( 4 محركات أساسية ومحرك احتياطي واحد) وستختبر كلها عام 2020 على طائرة "إم إس – 21"، مع العلم أن تلك الطائرة تستخدم حاليا محركات أجنبية الصنع.

ويتوقع أن تنتقل طائرة الركاب الروسية "سوبرجيت – 100" هي أيضا في المستقبل إلى استخدام محركات "بي دي – 14" الروسية الصنع بدلا من المحركات الفرنسية والأمريكية.

المصدر: سلاح روسيا

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