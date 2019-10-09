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العثور على مخلوق "خنزير العفن" عمره 30 مليون عام

العلوم والتكنولوجيا

العثور على مخلوق
veeterzy from Pexels
صورة تعبيرية
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اكتشف علماء عائلة وجنس وأنواع جديدة من اللافقاريات مخفية في الكهرمان (مواد عضوية متحجرة من الأشجار الصنوبرية المنقرضة) لمدة 30 مليون عام.

ووجد العلماء ما أطلقوا عليه اسم "خنازير العفن"، والتي لا يصل طولها لأكثر من 100 ميكرومتر، حيث نمت عن طريق طرح الهيكل الخارجي وتناول الفطريات.

ويُقال إن هذه المخلوقات الصغيرة تشترك في بعض الخصائص مع العث والبق، ولكنها لا تشبه أي شيء شوهد سابقا، ما يجعل الخبراء يعتقدون أنهم عثروا على مخلوق جديد.

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وتوصل جورج بوينار، من كلية العلوم في جامعة ولاية أوريغون، إلى هذا الاكتشاف حيث أُطلق على المخلوقات اسم Sialomorpha dominicana، وحصلت على لقب "خنازير العفن".

وقال بوينار: "بين الحين والآخر سنجد اللافقاريات الأحفورية الصغيرة والهشة وغير المعروفة سابقا في الموائل المتخصصة. لا يمكن وضع خنازير العفن في أي مجموعة من اللافقاريات الموجودة حاليا - فهي تشترك في الخصائص مع كل من "الدببة المائية" tardigrades والعث، ولكنها لا تنتمي إلى أي مجموعة".

ويظهر الاكتشاف أن هذه المخلوقات عاشت فقط في منتصف فترة العصر الثالث، والتي بدأت قبل 65 مليون عام واستمرت لأكثر من 63 مليون عام.

المصدر: ديلي ميل

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