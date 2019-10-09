الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2019

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، الأربعاء 9 أكتوبر، أسماء الفائزين بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2019.

وحصد الجائزة هذا العام، كل من الأمريكي جون بي غودنو والإنجليزي ستانلي ويتنغهام والياباني أكيرا يوشينو "لتطوير بطاريات ليثيوم أيون".

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

وأصبح غودينو أكبر شخص سنا يحصل على جائزة نوبل على الإطلاق، حيث يبلغ من العمر 97 عاما، متخطيا آرثر أشكين الذي حصل في العام الماضي على الجائزة بعمر يناهز 96 عاما.

ولعب الفائزون الثلاثة دورا حاسما في تطوير بطاريات الليثيوم أيون، حيث وضع ويتنغهام من جامعة بينغهامتون (جامعة ولاية نيويورك)، التصاميم الأولية للبطارية المعتمدة على الليثيوم في أوائل سبعينيات القرن العشرين، فيما طور غودنو من جامعة تكساس في أوستن، بطارية الليثيوم لتصبح أكثر قوة وفائدة، بينما نجح يوشينو، من جامعة مايجو الخاصة في اليابان، في جعل البطارية قابلة للتطبيق في الممارسات العملية اليومية.

In the early 1970s, Stanley Whittingham, awarded this year’s Chemistry Prize, used lithium’s enormous drive to release its outer electron when he developed the first functional lithium battery.#NobelPrizepic.twitter.com/lRD2zBNm4T — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

ومنحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم 110 جوائز نوبل في الكيمياء منذ عام 1901. ونال الجائزة 181 شخصا.

This year’s #NobelPrize laureate Akira Yoshino succeeded in eliminating pure lithium from the battery, instead basing it wholly on lithium ions, which are safer than pure lithium. This made the battery workable in practice. pic.twitter.com/9tqSh5zTsS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

المصدر: ذي غارديان