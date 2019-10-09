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الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2019

العلوم والتكنولوجيا

الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2019
nobelprize.org/Niklas Elmehed
الفائزون بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2019
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أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، الأربعاء 9 أكتوبر، أسماء الفائزين بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2019.

وحصد الجائزة هذا العام، كل من الأمريكي جون بي غودنو والإنجليزي ستانلي ويتنغهام والياباني أكيرا يوشينو "لتطوير بطاريات ليثيوم أيون".

وأصبح غودينو أكبر شخص سنا يحصل على جائزة نوبل على الإطلاق، حيث يبلغ من العمر 97 عاما، متخطيا آرثر أشكين الذي حصل في العام الماضي على الجائزة بعمر يناهز 96 عاما.

ولعب الفائزون الثلاثة دورا حاسما في تطوير بطاريات الليثيوم أيون، حيث وضع ويتنغهام من جامعة بينغهامتون (جامعة ولاية نيويورك)، التصاميم الأولية للبطارية المعتمدة على الليثيوم في أوائل سبعينيات القرن العشرين، فيما طور غودنو من جامعة تكساس في أوستن، بطارية الليثيوم لتصبح أكثر قوة وفائدة، بينما نجح يوشينو، من جامعة مايجو الخاصة في اليابان، في جعل البطارية قابلة للتطبيق في الممارسات العملية اليومية.

ومنحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم 110 جوائز نوبل في الكيمياء منذ عام 1901. ونال الجائزة 181 شخصا.

المصدر: ذي غارديان

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