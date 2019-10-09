اكتشاف "خريطة الجحيم" في تابوت مصري قديم!

عثر باحثون على اكتشاف مذهل أطلقوا عليه اسم "خريطة الجحيم" في تابوت مصري قديم عمره 4 آلاف عام.

وقال فريق البحث إن رسومات الشعار المبتكرة القديمة صُممت لمساعدة الموتى في الوصول إلى الحياة الآخرة، من خلال توجيههم عبر العقبات المحفوفة بالمخاطر في العالم السفلي.

واكتُشف التابوت والأعمال الفنية المرتبطة به في موقع دفن ضمن مقبرة "دير البرشا" المصرية.

Ancient Egyptian coffin contains 'oldest map of the underworld' inscribed 4,000 years ago https://t.co/uHvkkgA1v9 — The Sun Tech (@TheSunTech) October 8, 2019

وقام علماء الآثار بترميم نقش موجود على لوحين خشبيين، يأتي عبارة عن مزيج من الهيروغليفية والرموز المعروفة لدى المصريين القدماء باسم The Book of Two Ways.

#kuleuven egyptologist Harco Willems & his team recently found the earliest copy of the ancient Egyptian Book of Two Ways, often considered a map of the netherworld. Read more in @newscientist 👇 https://t.co/mpWFdrtFG0 — KU Leuven News (@LeuvenU) October 8, 2019

ويصوّر الكتاب أو الخريطة خطين متعرجين يفصّلان طريقين يمكن للموتى استخدامهما للوصول إلى "أوزوريس"- إله الموتى المصري القديم- في الحياة الآخرة، وفقا لما جاء في موقع "ذي صن" البريطاني.

وكُتبت تعويذات في النص لمساعدة الميت على درء خطر الشياطين، في رحلته الخطيرة.

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وفي حديثه مع The Times، قال الدكتور فوي سكالف، وهو خبير في حضارة مصر القديمة من جامعة "شيكاغو": "من نواح كثيرة، يمكن وصف الكتاب بأنه أول كتاب مصور في التاريخ. إنه يقدم أول دليل مصور لجغرافيا مقدسة".

وكُتب الدليل أو الخريطة في داخل تابوت امرأة رفيعة المستوى تدعى "عنخ". ويعد أحد القطع الأثرية القليلة الموجودة داخل المقبرة، والتي نهبها لصوص المقابر خلال فترات متعددة منذ قرون.

وقال علماء الآثار إن تاريخ القبر ومحتوياته يعود إلى نحو 4 آلاف عام، بناء على نقوش منحوتة في الداخل.

ويعد الكتاب جزءا من مجموعة ضخمة من الأعمال تعرف باسم "نصوص التابوت"، والتي تتضمن أكثر من 1000 تعبير وكتاب ديني عن الحياة الآخرة.

ويأمل العلماء في استخدام الاكتشاف الأخير لمعرفة المزيد من أسرار النص.

ونُشرت الدراسة في "مجلة الآثار المصرية".

المصدر: ذي صن