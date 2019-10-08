روسيا تدعم قواتها الجوية بقاذفات جديدة (فيديو)
أكدت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية التابعة لها حصلت على دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المتطورة.
وأشارت المصادر إلى أن فوج الطيران التابع للمنطقة العسكرية الوسطى في روسيا حصل على مجموعة قاذفات جديدة متعددة المهام من طراز "سو-34".
وأوضحت المصادر أن انضمام هذه الطائرات إلى الفوج يجعله مسلحا 100% بمقاتلات الجيل الرابع 4++، والفوج الوحيد في قوات المنطقة العسكرية الوسطى في البلاد الذي يحصل على قاذفات "سو-34".
وتعتبر قاذفات "سو-34" من أكثر القاذفات الروسية تطورا، ولديها القدرة على التعامل مع مختلف الأهداف الجوية والبرية والبحرية وفي مختلف الظروف المناخية،
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذه الطائرة:
- سرعة الطائرة القصوى 1900 كم في الساعة.
- السقف العملي للارتفاع 15000 متر.
- أقصى وزن عند الإقلاع: 45000 كلغ.
- نصف القطر القتالي 600 - 1130 كلم.
- التسليح: صواريخ مجنحة موجهة، صواريخ مضادة للأهداف الجوية، صواريخ وقنابل موجهة وغير موجهة للتعامل مع الأهداف الأرضية، مدفع رشاش من عيار 30 ملم.
- الطاقم: فردان.
المصدر: وكالات روسية