روسيا تدعم قواتها الجوية بقاذفات جديدة (فيديو)

أكدت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية التابعة لها حصلت على دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المتطورة.

وأشارت المصادر إلى أن فوج الطيران التابع للمنطقة العسكرية الوسطى في روسيا حصل على مجموعة قاذفات جديدة متعددة المهام من طراز "سو-34".

وأوضحت المصادر أن انضمام هذه الطائرات إلى الفوج يجعله مسلحا 100% بمقاتلات الجيل الرابع 4++، والفوج الوحيد في قوات المنطقة العسكرية الوسطى في البلاد الذي يحصل على قاذفات "سو-34".

وتعتبر قاذفات "سو-34" من أكثر القاذفات الروسية تطورا، ولديها القدرة على التعامل مع مختلف الأهداف الجوية والبرية والبحرية وفي مختلف الظروف المناخية،

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذه الطائرة:

- سرعة الطائرة القصوى 1900 كم في الساعة.

- السقف العملي للارتفاع 15000 متر.

- أقصى وزن عند الإقلاع: 45000 كلغ.

- نصف القطر القتالي 600 - 1130 كلم.

- التسليح: صواريخ مجنحة موجهة، صواريخ مضادة للأهداف الجوية، صواريخ وقنابل موجهة وغير موجهة للتعامل مع الأهداف الأرضية، مدفع رشاش من عيار 30 ملم.

- الطاقم: فردان.

المصدر: وكالات روسية