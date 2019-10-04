شركة روسية تنتهي من تحديث أقوى مدفع في العالم

تنتهي شركة "أورال فاغون زافود" الروسية من العمل على تحديث مدفع "مالكا" بصفته من أقوى المدافع في العالم.

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وقال ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية: " تنفيذا للطلبية الحكومية الدفاعية فإن شركة "أورال فاغون زافود" تستكمل عملية تحديث المدفع ذاتي الحركة عيار 203 ملم من طراز "مالكا"، ومدفع الهاون ذاتي الحركة عيار 240 ملم من طراز "تولبان". وسينفذ العمل في الموعد المحدد في الطلبية الحكومية".

وأوضح الناطق أنه تم تغيير علبة السرعة وآليات التوزيع والمحرك في منصة المدفع المتحركة، فضلا عن تطوير أجهزة الاتصال الداخلي ولوحة العدادات ومنظومة الحماية من الإشعاعات وأجهزة الرصد واستقبال المعلومات ومعالجتها.

وأشار إلى أن العمل المنفذ سمح بتحسين المواصفات التقنية والتكتيكية لمدفع "مالكا" ذاتي الحركة ورفع فاعليته.

يذكر أن "مالكا" هو نموذج مطور لمدفع "بيون" المصمم في ثمانينات القرن الماضي والذي يعد إلى حد الآن من أقوى المدافع في العالم.

ويخصص المدفع لتدمير الأهداف الهامة ومنشآت العدو الواقعة في عمق دفاعاته. ويمكن أن يرمي المدفع إلى مسافة 47.5 كيلومتر بالذخائر الشديدة الانفجار والخارقة والنووية.

المصدر: نوفوستي