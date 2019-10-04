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هل يصبح الناس محصنين ضد الإشعاع؟

العلوم والتكنولوجيا

هل يصبح الناس محصنين ضد الإشعاع؟
Willow Gabriel, Goldstein Lab
حيوان بطيء الخطو
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اكتشف علماء من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو آلية عمل البروتين Dsup، المكتشف في حيوان بطيء الخطو، قادر على حماية الحمض النووي من تأثير الإشعاع.

ويفيد موقع Sci-News، بأن الباحثين تمكنوا من التعرف على البروتين Dsup في حيوان بطيء الخطو من نوع Ramazzottius varieornatus، واتضح لهم أن البروتين يرتبط بالمواد الرئيسية داخل نواة الخلية (الكروماتين) ، مما يحمي الحمض النووي من التلف الناتج عن جذور الهيدروكسيل. كما اكتشف الباحثون أن ذات البروتين المأخوذ من نوع آخر من حيوان بطيء الخطو Hypsibius Examplelaris يلعب نفس الدور.

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وقد اتضح أن أحد أقسام هذا البروتين يشبه الجزء الذي وجد سابقًا في الكروماتين الذي يربط البروتينات البشرية بالفقاريات الأخرى. ومع ذلك ، فإن Dsup غير مصمم خصيصًا للحماية من الأشعة السينية. إنه يساعد بطيء الخطو في الحماية من جذور الأكسجين، عندما تجف الطحالب التي تعيش فيها هذه المخلوقات.

ويعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف سيساعد أيضا في تطوير طرق حماية الخلايا الحية في الظروف البيئية القاسية.

المصدر: لينتا. رو

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