روسيا تعدل دبابات T-80 الشهيرة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية، أن الخبراء عدلوا عددا كبيرا من دبابات T-80 التابعة لجيش البلاد.

وتبعا للجنرال الروسي، أليكسي ماسلوف، فإن دبابات T-80BVM المعدلة حصلت على أنظمة متطورة للتحكم بالنيران، مماثلة للأنظمة الموجودة في دبابات T-90 و T-72B3 الحديثة.

وفي مقابلة صحفية قال المسؤول: "لا يمكننا الاستغناء عن دبابات T-80 الشهيرة، فهي ركيزة أساسية وسلاح معتمد من قبل قواتنا المسلحة العاملة في المناطق الشمالية من البلاد، لذا طورنا تلك الدبابات وأدخلنا عليها تعديلات هامة ستمكنها من إطلاق مختلف أنواع الذخيرة وإصابة الأهداف بدقة ليلا ونهارا، وفي مختلف الظروف الجوية".

وأضاف المسؤول "لقد حصلت T-80BVM على أنظمة خاصة تحميها من الأسلحة الحديثة المضادة للدبابات والمدرعات، كما أصبحت هذه المركبات أقل استهلاكا للوقود مقارنة بدبابات T-80 التقليدية".

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وتعتبر دبابات T-80BVM نسخة مطورة ومعدلة عن دبابات T-80BV الروسية، وجاءت بوزن 46 طنا، ومحرك بعزم 1250 حصانا، وحصلت على مدفع من عيار 125 ملم، قادر على إطلاق مختلف أنواع الذخيرة، الحارقة والمتفجرة والمضادة للدروع.

وحصلت هذه الدبابات على أنظمة توجيه ومراقبة متطورة تعتمد على كاميرات حرارية وكاميرات الأشعة ما تحت الحمراء، إضافة إلى أنظمة حماية تعتبر من بين أفضل أنظمة حماية الدبابات في العالم.

المصدر: نوفوستي