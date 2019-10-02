قائد القوات البرية: بزة "راتنيك - 2" الروسية تضاعف إمكانات المشاة

ازدادت إمكانات الجندي الروسي ضعفا بعد تزويده بتجهيزات بزة "راتنيك – 2" العسكرية.

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أعلن ذلك قائد القوات البرية للجيش الروسي الفريق أول ،أوليغ ساليوكوف، في حديث أدلى به يوم 1 أكتوبر لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية. معيدا إلى الأذهان أن وحدات الجيش الروسي منذ عام 2015 تزودت بتجهيزات بزة "راتنيك" العسكرية للجيل الثاني والتي تضم الأسلحة وأجهزة الاتصال والقيادة والحماية والطاقة (البطاريات).

وأوضح ساليوكوف، أن الأسلحة التابعة لـ"راتنيك – 2" تضم السلاح الخفيف وقواذف القنابل والقنابل اليدوية والسلاح الأبيض. وتتضمن أجهزة الطاقة: البطاريات وأجهزة الشحن الكهربائي وأجهزة تحويل الطاقة ونقلها.

أما أجهزة حماية الجندي فتتضمن النظارة الواقية وأجهزة حماية الأذنين ووسائل الإخفاء والتمويه والخوذة والسترة المدرعتين والبزة القتالية وأجهزة مراقبة الحالة الصحية للجندي.

فيما يتعلق بأجهزة القيادة فإنها تحتوي على نظام الاستطلاع والقيادة والاتصال وأجهزة معالجة المعلومات.

وقال قائد القوات البرية إن نسبة تزود قواته بتجهيزات البزة العسكرية للجيل الثاني بلغت 70%.

المصدر: روسيسكايا غازيتا