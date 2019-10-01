روسيا تكشف في فيتنام عن قذائف جديدة لراجمات الصواريخ

تكشف شركة "روستيخ" الروسية عن ذخائر جديدة لراجمات الصواريخ "تورنادو – غي" في معرض DSE Vietnam 2019 الذي يفتتح يوم 2 أكتوبر في هانوي.

وستعرض في هانوي لأول مرة الصواريخ غير الموجهة عيار 122 ملم التي تزود برؤوس شديدة الانفجار والصواريخ غير الموجهة المزودة برؤوس الشظايا المنشطرة والمخصصة لتدمير القوة البشرية والعربات والمدرعات الخفيفة المخفية منها والمكشوفة ومراكز القيادة وغيرها من الأهداف الهامة.

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ويمكن أن تستخدم تلك الذخائر في ظروف درجة الحرارة من 50 درجة مئوية تحت الصفر إلى 50 درجة فوق الصفر.

وتزيد فاعلية الصواريخ غير الموجهة ذات الرؤوس الشديدة الانفجار ورؤوس الشظايا بمقدار 6 أضعاف عن تلك التي تستخدم في راجمات الصواريخ "غراد". ويتراوح مدى إطلاق الصواريخ غير الموجهة بين 5 كيلومترات و40 كيلومترا.

ويعرض في الجناح الروسي للمعرض كذلك الصاروخ الجوي غير الموجه للجيل الجديد من طراز " إس – 80 إف بي" عيار 80 ملم الذي تم تزويده بالرأس شديدة الانفجار ورأس الشظايا. وإنه مخصص لتدمير الأهداف المنعزلة والجماعية، بما في ذلك القوة البشرية والعربات والمدرعات الخفيفة. ويمكن استخدام هذا الصاروخ لتدمير السفن الحربية في أي طقس كان ليلا ونهارا.

المصدر: سلاح روسيا