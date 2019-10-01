1.5 مليون كيلومتر.. العمر الافتراضي لبطاريات "تسلا" الجديدة

نشر الكيميائيون نتائج اختبارات البطاريات الجديدة التي من المقرر استخدامها في سيارات "تسلا" الكهربائية، التي تنتجها شركة إيلون موسك الأمريكية.

واتضح من نتائج الاختبارات التي نشرها فريق البحث برئاسة جيف دوهان من جامعة دالهوزي الكندية في مجلة Journal of The Electrochemical Society، أن هذه البطارية ستخدم ما لا يقل عن 20 سنة، وتضمن للسيارة قطع مسافة 1.5 مليون كيلومتر دون استبدال البطارية.

وتنسب البطارية الجديدة إلى صنف بطاريات ليثيوم أيون. فمثل هذه البطاريات تستخدم في معظم الأجهزة الإلكترونية كأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف الذكية وغيرها. ولكن في البطارية الجديدة اقترح فريق البحث تركيبا غير معياري للكاثود يعبر عنه بالصيغة الكيميائية LiNi0,5Mn0,3Co0,2O2 التي توفر للكاثود سعة نوعية أعلى بنسبة 20% مقارنة ببطاريات ليثيوم أيون التقليدية. أما الأثود المستخدم في البطارية فمصنوع من الغرافيت. كما تضاف إلى المحلول الكهربائي مواد لتحسين جودته.

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وتضمنت الاختبارات دورات شحن وتفريغ طويلة بدرجات حرارة 20،40، 55 درجة مئوية وتخزين مستمر في نفس درجات الحرارة، وقد استمرت بعض هذه الدورات أكثر من ثلاث سنوات.

ويؤكد الباحثون أن الهدف من هذه الاختبارات هو تزويد العالم ببطارية مجربة ومضمونة، ويمكن استخدامها في السيارات الكهربائية. ولكن كثافة الطاقة التي تم تحقيقها ليست الحد النهائي لمثل هذه البطاريات.

المصدر: فيستي. رو