لم يتفوق "كاليبر" على "غرانيت"؟

أعلن الأميرال فلاديمير فالويف، أن صواريخ "غرانيت" الروسية، التي يعتبرها الخبراء الصينيون "كابوس حاملات الطائرات" ليست أفضل نموذج، لأن صواريخ "كاليبر" أسرع وأحدث منها.

ووفقا للأميرال فالويف القائد السابق لأسطول البلطيق، زودت الغواصات الحربية الروسية من مشروع 949A "أنتي" بصواريخ "غرانيت" المجنحة المضادة للسفن على سبيل المثال الغواصة النووية الروسية "أومسك" التابعة لأسطول المحيط الهادئ، وكذلك السفن الحربية. سرعة صواريخ "غرانيت" أقل من سرعة صواريخ "كاليبر" من الجيل الجديد، ولكنها فعلا مخصصة لإصابة السفن وحاملات الطائرات.

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وأضاف فالويف، هناك تكتيك حربي، يتم أولا تدمير السفن المضادة للصواريخ ومن ثم سفن الحماية، وبعد ذلك توجه بواسطة صواريخ "غرانيت" الضربة إلى حاملات الطائرات.

صواريخ "كاليبر"- هي الصواريخ الأحدث والأسرع، أي لا يمكن إسقاطها بواسطة وسائل الدفاع الجوي". بحسب الأميرال فالويف.

المصدر: فيستي. رو