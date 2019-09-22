روسيا مستمرة في تحديث صواريخها المجنحة

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن التحديات الجديدة التي واجهها الجيش الروسي في سوريا تطلبت من موسكو تحديث بعض أنواع أسلحتها الحديثة، بما في ذلك صواريخ "كاليبر" المجنحة.

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وذكر شويغو في مقابلة مفصلة مع صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" نشرت اليوم الأحد، وهي الأولى من نوعها منذ سبع سنوات، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر، استنادا إلى نتائج عمل الجيش الروسي في سوريا، توجيهات مباشرة بتحديث بعض أنواع الأسلحة، بما فيها صواريخ "كاليبر" والأسلحة الخاصة بالطيران الحربي بعيد المدى والغواصات.

وأشار وزير الدفاع إلى أن عملية توجيه المهمة القتالية إلى صاروخ "كاليبر" كانت تستغرق في السابق وقتا ما، وهذا ما كان يتيح للهدف المقصود فرصة لتفادي القصف، لكن حتى اليوم تم تقليص فترة التوجيه أضعافا بشأن تحديد الأهداف إلى الصاروخ، ولا يزال العمل مستمرا في هذا الاتجاه.

وقصف الجيش الروسي مرارا مواقع للجماعات الإرهابية في سوريا بصواريخ "كاليبر"، ولأول مرة استخدم هذا السلاح في 7 أكتوبر 2015 عندما أطلقت سفن حربية روسية كانت متواجدة في بحر قزوين 26 صاروخا من هذا النوع على 11 هدفا في سوريا.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس + نوفوستي