الصين تكشف عن أحدث صاروخ باليستي يحمل رأسا "فرط صوتية"

نشر الجيش الصيني بمناسبة حلول الذكرى الـ70 لقيام جمهورية الصين الشعبية مقطع فيديو أظهر إطلاق صاروخ DF-17 الباليستي القادر على حمل رأس فرط صوتية.

وقالت صحيفة dambiev الصينية إن مقطع الفيديو عبارة عن أول فيديو أظهر الصاروخ الصيني الحديث، مضيفة أن الكشف الرسمي عن الصاروخ سيجري في العرض العسكري الذي سيقام يوم 1 أكتوبر القادم في بكين.

يذكر أن اختبار DF-17 الجوي جرى عام 2017 وتكلل بالنجاح حسب الخبراء الصينيين. واستعرض الصاروخ آنذاك دقة فائقة تبلغ عشرات الأمتار وذلك بعد أن أطلق إلى مسافة 2500 كيلومتر.

ويمكن أن يزود الصاروخ برأس عادية أو نووية على حد سواء. ومن خصوصيات الصاروخ قدرته على حمل رأس فرض صوتية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا