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روسيا تنتج نموذجا روسي الصنع من بندقية AR-15 الأمريكية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تنتج نموذجا روسي الصنع من بندقية AR-15 الأمريكية
U.S.Air Force/Wikimedia.org
صورة أرشيفية
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بدأت شركة ORSIS الروسية في الإنتاج الصناعي لبندقية AR-15 الأمريكية شبه الآلية.

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وقال ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية:" كنا نقوم سابقا بتجميع تلك البنادق من قطع الغيار الأمريكية وصرنا الآن مستقلين عن الأجزاء الواردة من الولايات المتحدة بعد أن نظمنا إنتاج قطع الغيار في روسيا."

وأشار إلى أن النموذج الروسي الصنع يختلف عن النسخة الأصلية الأمريكية بماسورته المزودة بأجهزة روسية، ما زاد إلى حد بعيد من دقته وعمره.

يذكر أن بندقية AR-15 الأمريكية شبه الآلية تعد من أكثر نماذج الأسلحة الخفيفة شعبية في الولايات المتحدة. وفسرت جمعية الأسلحة الخفيفة الأمريكية مختصر  AR كـ American Rifle ، ما يعني البندقية الأمريكية الشعبية.

وتنتج البندقية منذ عام 1963 كسلاح صيد مدني. وتتوفر البندقية كذلك في حوزة الشرطة الأمريكية حيث تستخدم طلقات عيار 5.56*45 ملم بسرعة الرمي حتى 950 طلقة في الدقيقة عند إطلاق النار برشقات متسلسلة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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