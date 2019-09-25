ابتكار جهاز تصوير مقطعي يكشف الشقوق المجهرية في جسم الطائرات

ابتكر علماء الفيزياء بجامعة تومسك التكنولوجية الروسية جهاز تصوير مقطعي بالأشعة السينية، يمكنه كشف الشقوق والتشوهات المجهرية في المعدات المعقدة، كالتي تستخدم في صناعة الطائرات.

تعتمد أجهزة التصوير المقطعي التقليدية، في كشف العناصر المكونة للجسم الخاضع للفحص، على كثافة تلك العناصر. إلا أن المواد المستخدمة في قطاع الصناعات حاليا، تتشابه في مكوناتها منخفضة أو متقاربة الكثافة، فيصبح من الصعب اكتشاف الشقوق أو التشوهات الموجودة في الأجسام الخاضعة للفحص باستخدام الأجهزة التقليدية، بالذات إذا ما كانت صغيرة الحجم. لكن الجهاز الجديد يتميز باستخدام موجات ازدواجية للأشعة السينية، تسهّل عملية فحص الأجسام بدقة تفصيلية.

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يقول المشرف على المشروع، البروفيسور أليكسي غوغوليف: "لقد ابتكرنا جهاز تصوير مقطعي مختلف التكوين، يجمع بين الطريقة التقليدية للتصوير المقطعي بالأشعة السينية، والمسح الضوئي في حقل مظلم، ما يسمح بكشف التشوهات في الجسم، وطريقة التباين الطوري، والتصوير المقطعي الطيفي (بالألوان). وتسمح الأخيرة بتحديد توزيع العناصر الكيميائية في الجسم محل الفحص، على أساس قدرتها على امتصاص الأشعة السينية، لذا يستطيع الجهاز الجديد إجراء تصوير مقطعي سريع لمختلف الأجسام المستخدمة في مجال الطب أو قطاعات الصناعات".

وتابع غوغوليف: "ويسمح هذا الجهاز بمتابعة أربعة مؤشرات آنيا، فبالإضافة لحسابه كمية الأشعة السينية، يمكنه التعرف على تغير الطور والسعة وطول الموجة وكذلك تأثير التداخل بين الموجات".

المصدر: نوفوستي