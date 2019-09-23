روسيا تصمم مقاتلة من الجيل السادس

يعكف المصممون الروس على تصميم الجيل السادس من المقاتلات، وفقا لتصريحات مدير عام معهد الأنظمة الجوية للبحوث العلمية، سيرغي خوخلوف.

جاء ذلك في معبر حديث أدلى به خوخلوف، 23 سبتمبر، لوكالة "نوفوستي" الروسية، حيث قال إن الاختلاف الرئيس بين مقاتلات الجيل السادس ومقاتلات الجيل الخامس، ينحصر في إمكانية استخدام مقاتلات الجيل السادس كطائرة مأهولة، أو غير مأهولة على حد سواء، علما بأن النموذج الأساسي للطائرة يتم تصميمه كمقاتلة غير مأهولة.

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وأضاف مدير عام معهد الأنظمة الجوية للبحوث العلمية أن "بقية مواصفات الطائرة سرية"، لكنه اكتفى بالقول إن المقاتلة ستصبح أكثر قدرة على المناورة والتخفي من الرادارات وغيرها من الإمكانيات مقارنة بسابقاتها".

ويذكر أن روسيا تنتج حاليا مقاتلات "سو- 57" من الجيل الخامس، حيث قامت أولى هذه المقاتلات بطلعاتها عام 2010، فيما يتوقع أن يطلق نهاية العام الجاري، أول نماذج صناعية (باستخدام خط تجميع متسلسل) لتلك الطائرة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد وقعت الصيف الماضي اتفاقية شراء 76 مقاتلة من طراز "سو-57" للجيل الخامس، على هامش منتدى "الجيش–2019" العسكري التقني الدولي، وذلك بعد اجتياز 10 نماذج تجربية من المقاتلة لكافة الاختبارات، في وحدات القوات الجوية والفضائية.

المصدر: نوفوستي