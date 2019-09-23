الأمريكيون يخترعون مولدا يتلقى طاقة من برودة الفضاء الكوني

من أهم سلبيات البطاريات الشمسية التي تستخدم طاقة الشمس عجزها عن العمل وقت الليل.

وقرر المهندسون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية تصميم جهاز من شأنه جمع الطاقة بالليل.

ويعمل الجهاز بناءً على مبدأ كهربائي حراري حيث يولد التيار الكهربائي بفضل الفرق بين درجة الحرارة في سطحين.

إقرأ المزيد

ويمكن أن تؤدي تلك الفكرة الهندسية في آخر المطاف إلى تصميم أنبوب كهرحراري لغازات العادم من شأنه أن يشحن بطارية السيارة أو أزياء كهرحرارية لاستخدام حرارة جسم الإنسان لتغذية الإلكترونيات المحمولة.

وتم تصميم الجهاز على شكل قرص أسود اللون ومصنوع من الألومينيوم يوضع داخل حاوية مصنوعة من مادة البوليستيرول. ويبقى الهواء داخل الحاوية دافئا. مع ذلك فإن قرص الألومينيوم يتبرد طرفه الموجه نحو سماء الليل بشكل دائم. وهكذا تتحقق عملية التبريد الإشعاعي حيث يصبح السطح أبرد من الهواء المحيط به بفضل إرسال الحرارة إلى الجو لأن طاقة الموجات تحت الحمراء لا تقفل ليلا.

إذن فإن المولد الحراري الكهربائي يستخدم الفرق في درجة الحرارة بين القرص والهواء المحيط به لتوليد الكهرباء.

ويمكن أن يستخدم هذا النوع من المولدات بالتعاون مع البطاريات الشمسية حيث يعمل كلا النظامين ليلا ونهارا على جمع الطاقة.

المصدر: سلاح روسيا