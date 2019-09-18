 
مباشر
عاجل
الإعلام الإسرائيلي : مقتل السيدة التي أطلق عليها النار عند حاجز قلنديا شمال القدس

لأول مرة ..الجيش الروسي يستخدم نظام "بالانتين" الإلكتروني الحديث في التدريبات

العلوم والتكنولوجيا

لأول مرة ..الجيش الروسي يستخدم نظام
المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mewu

استخدم الجيش الروسي لأول مرة في تدريبات أجريت بالقرب من مدينة فورونج كتيبة الحرب الإلكترونية المزودة بمنظومة "بالانتين" الحديثة.

واستخدمت منظومة "بالانتين" لأول مرة لحماية مجموعة  قوات الأسلحة المشتركة من الصواريخ والأسلحة فائقة الدقة للعدو الافتراضي.

إقرأ المزيد
صحيفة أمريكية: محطات الحرب الإلكترونية الروسية تكف بصر الطائرات الشبحية الأمريكية
صحيفة أمريكية: محطات الحرب الإلكترونية الروسية تكف بصر الطائرات الشبحية الأمريكية

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الغربية في الجيش الروسي إن باستطاعة "بالانتين" حماية الجيش بكامله. وذلك عن طريق نشر 22 عربة تضمها "بالانتين" تشكل فوق القوات قبة غير مرئية تمنع الإشارات والنبضات الصادرة عن العدو من التأثير على القوات الصديقة.

وبمقدور تلك العربات إسكات نبضات الملاحة الفضائية والاتصالات اللاسلكية المعادية واستبدالها بإشارات مضللة تجعل صواريخ العدو تضرب بعضها.

ومن الميزات الأخرى لمنظومة "بالانتين" قدرتها على إخضاع محطات صديقة أخرى للحرب الإلكترونية لتخلق الفوضى في الأثير واستخدامها لتوجيه ضربات إلكترونية إلى رادارات العدو ومراكز اتصاله.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب: لا أريد حربا مع إيران وعلى السعودية أن تدفع