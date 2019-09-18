لأول مرة ..الجيش الروسي يستخدم نظام "بالانتين" الإلكتروني الحديث في التدريبات

استخدم الجيش الروسي لأول مرة في تدريبات أجريت بالقرب من مدينة فورونج كتيبة الحرب الإلكترونية المزودة بمنظومة "بالانتين" الحديثة.

واستخدمت منظومة "بالانتين" لأول مرة لحماية مجموعة قوات الأسلحة المشتركة من الصواريخ والأسلحة فائقة الدقة للعدو الافتراضي.

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وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الغربية في الجيش الروسي إن باستطاعة "بالانتين" حماية الجيش بكامله. وذلك عن طريق نشر 22 عربة تضمها "بالانتين" تشكل فوق القوات قبة غير مرئية تمنع الإشارات والنبضات الصادرة عن العدو من التأثير على القوات الصديقة.

وبمقدور تلك العربات إسكات نبضات الملاحة الفضائية والاتصالات اللاسلكية المعادية واستبدالها بإشارات مضللة تجعل صواريخ العدو تضرب بعضها.

ومن الميزات الأخرى لمنظومة "بالانتين" قدرتها على إخضاع محطات صديقة أخرى للحرب الإلكترونية لتخلق الفوضى في الأثير واستخدامها لتوجيه ضربات إلكترونية إلى رادارات العدو ومراكز اتصاله.

المصدر: روسيسكايا غازيتا