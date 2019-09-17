كشف أصل المعدن القديم الغامض

كشف علماء جامعة هايدلبرغ الألمانية لغز أصل معدن القصدير الذي كان الناس قديما يستخدمونه في العصر البرونزي في الألف الثاني قبل الميلاد.

ويفيد موقع Phys.org، بأنه وفقا للمعطيات المتوفرة ، فإن أصل هذا المعدن ليس آسيا الوسطى، كما كان يعتقد سابقا، بل أوروبا.

حلل الباحثون نظائر الرصاص والقصدير الموجودة في سبائك معدنية عثر عليها في تركيا وإسرائيل واليونان، واكتشفوا أن المواد المصنوعة منها القطع الأثرية التي عثر عليها في إسرائيل تتطابق مع القصدير الذي عثر عليه في مقاطعتي كورنوال وديفون في بريطانيا.

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كما هو معلوم في نهاية الألف الرابع وفي الألف الثالث قبل الميلاد كان إنتاج البرونز الذي هو سبيكة من النحاس والقصدير يجري في الشرق الأوسط والأناضول وفي حوض بحر إيجة . وقد انتقلت تكنولوجيا الإنتاج وانتشرت بسرعة في أوروبا.

واستخدم البرونز في صناعة الأسلحة، المجوهرات، والأواني المنزلية. ولكن لا توجد مكامن للقصدير في المناطق الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط، لذلك لم يتمكن العلماء خلال فترة طويلة من تحديد المصدر الحقيقي للمعدن الذي عثر عليه.

المصدر: لينتا. رو