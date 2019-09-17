"فورد" تعلم السيارات ذاتية القيادة الحماية من الحشرات

اخترعت شركة "فورد" تكنولوجيا حماية سياراتها ذاتية القيادة من مشاكل يمكن أن تواجهها في المستقبل.

ومن بين تلك المشاكل الحشرات التي قد تؤثر على كاميرات المستشعرات التي تعد عيون السيارة.

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من المعروف أن الرادارات والكاميرات والمستشعرات هي الأجهزة التي توجه السيارة ذاتية القيادة للتعرف على الحواجز لتجنب الاصطدام بها.

وكما هو معروف فإن غالبية المستشعرات والكاميرات والرادارات تثبت على سقف السيارة داخل حاوية خاصة. ومن أجل إنقاذ عيون السيارة من الحشرات والأوساخ اخترع خبراء "فورد" مجموعة من أنابيب الهواء وركبوها بالقرب من عيون السيارة. ويقوم مبدأ عمل تلك المنظومة على تشكيل تيار من الهواء يمنع الحشرات والأوساخ من التأثير على المستشعرات والكاميرات. لكن بعض الحشرات تعلمت تفادي تيار الهواء واستطاعت التسرب داخل الأجهزة.

لذلك اخترع المهندسون سبيلا آخر لحل تلك المشكلة، حيث ابتكروا ما يسمى بـ المغسلة الأوتوماتيكية الصغيرة القادرة على تحديد مدى تلوث سطح هذا الجهاز أو ذاك وتشغيل الغسالة الكهربائية والمجفف للزجاج.

ومن مميزات تلك المنظومة الذكية أنها لا تغسل أجهزة نظيفة.

المصدر: أوتوفيستي