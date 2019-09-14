"سبروت" الروسية ضد "تلبار" التركية

أصبحت الدبابات الخفيفة تتمتع في الآونة الأخيرة بشعبية واسعة لدى صناع الأسلحة في العالم أجمع.

ظهر في الآونة الأخيرة العديد من الدبابات الخفيفة التي تعد Tulpar من صناعة شركة Otokar التركية نموذجا حديثا منها تم الكشف عنه في معرض DSEI 2019 في لندن، حيث نشرت الشركة التركية مقطع فيديو للترويج لمميزات دبابتها.

أما معرض "منتدى الجيش – 2018" فكشف عن الدبابة الخفيفة العائمة الروسية " سبروت – إس دي إم 1" التي تعد نموذجا مطورا لمدفع "2إس25إم" ذاتي الحركة

وفي حال المقارنة بين الدبابتين يمكن ملاحظة تفوق الدبابة الروسية في أسلحتها حيث يستطيع المدفع عيار 125 ملم أن يطلق النار بمختلف الذخائر، بما في ذلك الصواريخ الموجهة 9М119М1 التي يمكنها خرق 850 ملم من الدروع.

أما الدبابة التركية فتزود بمدفع عيار 105 ملم الذي يمكن أن يرمي بصواريخ موجهة أوكرانية الصنع ويخرق 550 ملم من الدروع. فيما تمتلك الدبابة الروسية رشاشين من عيار 7.62 ملم في الوقت الذي تزود Tulpar برشاش واحد مزدوج مع المدفع.

تم تجهيز الدبابتين بنظام قيادة النيران وأجهزة الرؤية الليلية ومقاييس المسافة اللازيرية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التصويب الباليستية. لكن "سبروت" الروسية تمتلك علاوة على ذلك جهازا أوتوماتيكيا لمتابعة الأهداف، ما يسهل إلى حد بعيد عمل المشغل الموجه.

فيما يتعلق بوزن الدبابتين فإن الدبابة الروسية تزن 21 طنا، أخف من الدبابة التركية بـ10 كلغ.

وبمقدور كلا الدبابتين السير في الطرق المعبدة بسرعة 70 كلم/ساعة. لكن الدبابة الروسية عائمة، الأمر الذي يلفت أنظار الخبراء لدى معظم الجيوش.

المصدر: روسيسكايا غازيتا