اكتشاف أحياء مجهرية مقاومة للتجمد يمكنها "فلترة" التربة

أعلن المكتب الإعلامي لشركة Sakhaneftegazsbyt الروسية، أن علماء من ياقوتيا اكتشفوا نوعا جديدا من الأحياء المجهرية المقاومة للتجمد، تصلح لتنقية التربة من التلوث النفطي.

إن تكيف هذه الأحياء المجهرية للعيش في الظروف المناخية القاسية يسمح باستخدامها في تنظيف التربة من التلوث النفطي. وتقول أيتالينا بايشيفا، كبيرة الخبراء في مجال الإدارة البيئية في شركة Sakhaneftegazsbyt، "اكتشف علماء معهد قضايا النفط والغاز نوعا جديدا من الأحياء المجهرية المؤكسدة للهيدروكربونات، هذه الأحياء المجهرية التي وجدت في تربة مستودعات النفط التابعة لنا، تكيفت مع الظروف المناخية القاسية في ياقوتيا".

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وقد أجرى العلماء بالتعاون مع الشركة دراسة حول عملية تحلل التلوث النفطي القديم في تربة المستودعات النفطية. "تمت معالجة التربة بمستحضرات حيوية أساسها الأحياء المجهرية الجديدة... وقد بينت النتائج فعالية الطريقة. لأنه بعد هذه المعالجة لم يعثر الخبراء على آثار التلوث النفطي".

المصدر: نوفوستي