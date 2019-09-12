العثور على كهف "مفقود" في القطب الجنوبي

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم في أوكرانيا، أن البعثة الأوكرانية الرابعة والعشرين إلى القارة القطبية الجنوبية، عثرت على الكهف الجليدي "المفقود" مع البحيرات والأنهار.

يشير بيان المكتب الإعلامي، إلى أنه تم العثور على الكهف في جزيرة غاليندز، حيث المحطة الأوكرانية "الأكاديمي فيرناندسكي"، خلال البعثات العلمية الأولى، "كان مدخل الكهف من الجهة المقابلة للمحطة تحت قمة جليدية. ولكن قبل بضعة سنوات تحرك هذا الجليد نحو المحيط واختفى المدخل".

وقد اعترف رئيس البعثة الأوكرانية إيغور ديكي، بأن العثور على الكهف لم يكن سهلا ، وقال "لقد فشلت عدة محاولات للعثور عليه من جهة مضيق بينول. ولكن حالفنا الحظ في الجليد هذه المرة من جهة القاعدة البريطانية القديمة، حيث متحف منزل وورد، وهناك وجدنا المدخل إلى الكهف المفقود".

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يبلغ العرض الكلي للمرات في الكهف حوالي 200 متر. ويوجد فيه نهر تحت الجليد وبحيرتان. علاوة على ذلك عثر العلماء على ريش طيور "لا يعود للبطريق"، وتم إرساله إلى أوكرانيا لدراسته.

بدأت المحطة "الأكاديمي فيرناندسكي" العمل عام 1996. هذه المحطة أنشئت عام 1953 على جزيرة "غالينديز" من قبل باحثين من بريطانيا وكان اسمها "فاراداي". ولاحقا نقلت ملكيتها إلى أوكرانيا مجانا.

المصدر: نوفوستي