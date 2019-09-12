كشف سر ظهور الإنسان المعاصر

اكتشفت مجموعة علماء دولية، أن الإنسان المعاصر ظهر نتيجة تزاوج نوعين مختلفين من الرئيسيات الإفريقية .

ويفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين درسوا وحللوا 263 جمجمة من الحفريات وممثلين معاصرين لنوع hominini، من أجل تصميم نماذج مجسمة. اتضح من هذه العملية أن هناك علاقة متبادلة بين متوسط مقاس الجماجم لكل مجموعة من الرئيسيات الـ 29 وموقع هذه الفئة على شجرة التناسل. وسمح هذا للباحثين بمعرفة الحجم المحتمل لجمجمة أحدث جد من كافة مجموعات الإنسان العاقل Homo sapiens التي عاشت قبل 300 ألف عام.

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كما اتضح للباحثين أن جمجمة نوع hominini الذي يعتبر بداية ظهور نوع الإنسان المعاصر، يجب أن تكون مستديرة الشكل، وجبهة عالية وأقواس حواجب صغيرة وغيرها من الميزات التي جعلت العظام التي أعيد بناؤها تبدو شبيه برفات شخص بالغ مات قبل 100 ألف سنة. وعند مقارنة الجمجمة الافتراضية بجمجمة ممثل نوع Homo، الذي عاش قبل 130-350 ألف سنة، تبين أن نوع Homo sapiens ظهر نتيجة تهجين سكان من جنوب وشرق إفريقيا.

شجرة التكاثر- هي رسم بياني يوضح العلاقات التطورية بين الأنواع المختلفة والأصناف الأخرى للكائنات الحية.

المصدر: لينتا. رو