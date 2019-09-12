أول محطة ذرية روسية عائمة في العالم تغذي المناطق النائية بالكهرباء

وصلت يوم 9 سبتمبر أول محطة كهروذرية عائمة في العالم "الأكاديمي لومونوسوف" إلى ميناء بيفيكا الواقع في شبه جزيرة تشوكوتكا وذلك برفقة كاسحة الجليد "ديكسون" وقاطرتين بحريتين.

وقطعت المحطة الذرية العائمة التي أبحرت يوم 23 أغسطس من ميناء مورمانسك في شمال روسيا مسافة 4888 ميلا لتصل تشوكوتكا قبل الموعد المحدد لها.

وترسو المحطة حاليا في منطقة بحرية تبعد 300 متر عن شاطئ مدينة بيفيكا في جزيرة تشوكوتكا.

وبحسب مدير عام شركة "روس إينيرغو آتوم" الروسية المصنعة للمحطات الذرية الصغيرة، فيتالي تروتنيف، فإن محطة "الأكاديمي لومونوسوف" استعرضت أثناء الرحلة البحرية الطويلة قدرتها على العوم في البحار الشمالية.

يذكر أن طول محطة "الأكاديمي لومونوسوف" الذرية العائمة التي تعد السفينة البكر في أسرة المحطات الذرية العائمة بلغ 140 مترا، وعرضها 30 مترا، وإزاحتها 20 ألف طن، وعدد طاقمها 70 فردا، وعمر استخدامها 40 عاما.

كما تم تزويد المحطة بمفاعلين ذريين بمقدورهما توليد 70 ميغاواط، ما يكفي لتوفير الكهرباء في مدينة يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة.

وتم بناء السفينة على أساس التكنولوجيات الروسية. وهي مخصصة لاستخدامها في المناطق النائية لأقصى شمال وشرق روسيا وتغذية مدنها وبلداتها بالطاقة الكهربائية.

المصدر: سلاح روسيا