تحقيق مشروع التعرف على الوجوه في مترو موسكو

قال رئيس إدارة النقل في موسكو ، ماكسيم لكسوتوف، إن عملية تطبيق نظام التعرف على الوجوه في مترو أنفاق موسكو تجري على قدم وساق.

إقرأ المزيد

وأضاف أن مصرفي "سبيربنك" و"في تي بي" يشاركان في تحقيق المشروع. أما التشغيل الاختباري للنظام فيتوقع أن يتحقق نهاية العام المقبل.

وأوضح قائلا:" إننا نجري حاليا تجارب خاصة بالتعرف على الوجوه في مترو الأنفاق. وأحرزنا بعض النجاحات في هذا المجال. لكن ذلك ليس من الأمور السهلة والسريعة كما هو الحال عند تطبيق نظام بطاقات "ترويكا" التي تسمح بركوب مترو الأنفاق والحافلات والقطارات الكهربائية. لكن النظام سيعمل عاجلا أو آجلا".

وقال ليسكونوف:" في حال نجاح تجربة التعرف على الوجوه في مترو الأنفاق سنطبقها في وسائل النقل الأخرى التابعة للعاصمة الروسية".

المصدر: فيستي. رو