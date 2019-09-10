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انتهاء عملية تحديث أقوى طراد بحري في العالم

العلوم والتكنولوجيا

انتهاء عملية تحديث أقوى طراد بحري في العالم
Sputnik Oleg Lastochkin
طراد "الأميرال ناخيموف" الذري الثقيل
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أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن طراد "الأميرال ناخيموف" الذري الصاروخي الثقيل سيكون جاهزا للاختبار البحري منتصف عام 2020.

وذلك بعد انتهاء عملية تطويره وتحديثه في معمل "سيفماش" للسفن. ويتوقع تسليم الطراد المطور عام 2022  للبحرية الروسية.

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وأضاف كريفوروتشكو أن "الأميرال ناخيموف" سيتحول بعد تحديثه إلى أقوى طراد بحري في العالم. وأعاد إلى الأذهان أن الطراد مزود بمنصات إطلاق عمودية بدلا من المنصات المائية ويمكن أن تطلق منها الصواريخ  المضادة للسفن وصواريخ " بحر – أرض، والصواريخ المضادة للغواصات في آن واحد. ومن بينها صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت 10 أضعاف والتي بمقدورها تدمير سفينة بحرية كبرى وإلحاق أضرار كبرى بحاملة الطائرات المعادية. كما يمكن أن تطلق تلك المنصات 80 صاروخا مجنحا من طراز "كاليبر"، ناهيك عن الصواريخ المضادة للغواصات.

أما الدفاعات الجوية للطراد فتمثلها منظومة "إس – 400" للدفاع الجوي والدرع الصاروخية ومنظومة "بانتسير" للصواريخ والمدافع المضادة للجو.

وقال نائب وزير الدفاع إن طراد "الأميرال ناخيموف" الذري الصاروخي سيخدم في البحرية الروسية بعد تطويره لمدة 20 عاما.

المصدر: سلاح روسيا

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