"كلاشينكوف" تصمم زورقا لإنقاذ رواد الفضاء

لم يستبعد مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن تكلف شركة "كلاشينكوف" الروسية بتصميم زورق سريع مخصص لإنقاذ رواد الفضاء الروس.

وأوضح قائلا أن مركبة "أوريول" (فيديراتسيا سابقا) المأهولة الجديدة التي ستطلق من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الواقعة في شرق روسيا يمكن أن تهبط في حال وقوع حادث جوي أو فضائي في مياه المحيط الهادئ القريبة منها. وسيواجه مركز إدارة الرحلات الفضائية في هذه الحال حاجة ماسة إلى زورق سريع يمكن أن ينقل رجال الطوارئ إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة لأفراد طاقم مركبة "أوريول" ( فيديراتسيا).

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وقال، دميتري روغوزين: " لا أستبعد أن تقدم شركة "كلاشينكوف" اقتراحاتها بشأن تصميم زورق يمتلك مواصفات بحرية وتقنية لتنفيذ تلك المهمة في مياه المحيط الهادئ".

يذكر أن اختبارات مركبة "أوريول" ( فيديراتسيا) المأهولة الجديدة التي تتسع لـ4 رواد فضاء يجب أن تبدأ عام 2024 وتنتهي عام 2028 لتكون جاهزة لنقل رواد الفضاء إلى القمر.

المصدر: تاس