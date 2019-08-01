إنزال زورق ثالث مخصص لحماية جسر القرم

شهد مصنع السفن بمدينة ريبينسك على نهر الفولغا مراسم إنزال الزورق العسكري الثالث من طراز "غراتشونوك" في الماء.

وسيتبع الزورق جهاز الأمن الفيدرالي وقوات الحدود، التي سوف تستخدمه في حماية جسر القرم، كما سيستخدم الزورق لمكافحة الضفادع البشرية في الموانئ العسكرية والمياه القريبة منها.

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وتبلغ إزاحة الزورق 138 طنا، وطوله 31 مترا، وعرضه 7.4 مترا. والزورق مزوّد برادار مائي متعدد الأشعة، ومنظومة ملاحة، وغواصة صغيرة من طراز "فالكون"، وأجهزة إلكترونية رقمية.

أما أسلحة الزورق فتتضمن رشاش عيار 14.5 ملم، ومنظومة "إيغلا" النقالة المضادة للجو، وقاذفات القنابل المضادة للضفادع البشرية من طراز "دي بي–64" و"دي بي–65".

ويرى الخبراء أن الأجهزة الحديثة والمواصفات البحرية الممتازة ستسمح للزورق بتنفيذ طيف واسع من المهام، ومن المزمع أن يتسلم جهاز الأمن الفيدرالي 4 زوارق من هذا النوع. وبعد خضوع الزورق للاختبارات البحرية والحكومية، سيتم تسليمه للواء الخاص المرابط في ميناء كيرتش، شرقي شبه جزيرة القرم حيث سيقوم بأداء مهمة حماية جسر القرم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا