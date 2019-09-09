اكتشاف وُصف بـ"شبيه آيفون" عمره أكثر من 2000 عام!

كشفت تقارير أن علماء الآثار عثروا على ما وصفوه بشبيه "آيفون" عمره 2137 عاما في قبر دُفنت فيه امراة شابة في موقع دفن يطلق عليه اسم "أتلانتس الروسي".

وعُثر على قبر المرأة، التي لقُبت بـ ناتاشا من قبل العلماء، بعد استنزاف خزان ضخم من صنع الإنسان في سيبيريا، خلال فصل الصيف. ويعود تاريخ الاكتشاف إلى امبراطورية Xiongnu القديمة- وهي أمة ضخمة من البدو الرحل الذين حكموا المنطقة من القرن الثالث قبل الميلاد إلى أواخر القرن الأول الميلادي.

Archaeologists find 2,100-year-old 'iPhone' in grave of woman buried in Russian 'Atlantis'. 😲 https://t.co/JaButvDDHi — The Sun (@TheSun) September 8, 2019

وفي الواقع، فإن ما يشبه الهاتف الذكي بشكل مذهل، يأتي مصنوعا من صخور الأحجار الكريمة السوداء، مع أجزاء من الأحجار شبه الكريمة، حيث استُخدم كحزام مشبك مزخرف.

Not a real iPhone but a belt buckle that looks like one. https://t.co/He8KkB88rs — Thirddyfrk (@WickedAhjumma) September 9, 2019

وقال عالم الآثار، بافيل ليوس: "إن دفن "ناتاشا" مع بقايا "آيفون" من عصر Xiongnu، ما يزال أحد أكثر الأمور إثارة للاهتمام في هذا الموقع".

إقرأ المزيد

وتوصل العلماء إلى هذا الاكتشاف في مقبرة Ala-Tey، في ما يسمى ببحر "سايان"، وهو خزان عملاق يقع أعلى سد Sayano-Shushenskaya (أكبر محطة كهرباء في روسيا).

وتوجد قبور الحضارات التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، من العصر البرونزي، وحتى عهد جنكيز خان في الموقع المكتشف.

ويغطي الخزان 240 ميلا مربعا، ولكن في الصيف ينخفض منسوب المياه بنحو 60 قدما، ما يعطي الأرضية مظهرا صحراويا.

ويعترف العلماء أنهم في سباق مع الزمن لفحص المواقع وإنقاذ الكنوز، التي لا تقدر بثمن، من التلف الناجم عن المياه المتجددة.

المصدر: ذي صن