اكتشاف ديناصور غريب بـ"منقار بط" عاش في اليابان منذ 72 مليون عام

اكتشف العلماء من جامعة هوكايدو في اليابان، هيكلا عظميا شبه كامل لنوع جديد من الديناصورات يعود إلى 72 مليون عام.

وأطلق الفريق على الديناصور اسم "كامويصوروس جابونيكوس" (Kamuysaurus japonicas)، واكتشف العلماء في البداية، ذيل الديناصور في عام 2013، وتمكنوا خلال الست سنوات التالية من اكتشاف الهيكل العظمي الكامل، تقريبا، لهذا النوع الجديد من الديناصورات.

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وقال البروفيسور يوشيتسوغو كوباياشي، مؤلف الدراسة: "من النادر والمدهش جدا إيجاد هيكل عظمي كامل تقريبا، لديناصور". وأضاف: "ليس هناك شك بأن هذا أفضل هيكل عظمي لديناصور كبير محفوظ في اليابان".

وتابع قائلا: "اكتشاف ديناصور جديد في اليابان يعني وجود عالم مستقل من الديناصورات هناك، أو في شرق آسيا سابقا، فضلا عن مسار تطور مستقل".

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وينتمي الحيوان إلى فصيلة ديناصورات Edmontosaurini والتي ترتبط ارتباطا وثيقا باثنين من الديناصورات الأخرى التي تم اكتشافها في روسيا والصين.

ويتميز الديناصور بقمة صغيرة على الجمجمة وعمود فقري عصبي قصير، فضلا عن "منقار البط" المميز، وحدد العلماء أنه يبلغ من العمر 9 أعوام تقريبا، ويصل طوله إلى 8 أمتار عندما كان حيا، ومن المتوقع أنه كان يتجول في كل مكان كباقي الحيوانات.

المصدر: ميرور