مروحية "كا-226" الروسية الصنع تنتج في الهند

قال رئيس الإدارة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، إن روسيا والهند اتفقتا على إنتاج مروحية "كا-226" الروسية الصنع في الهند بنسبة 80%.

وذلك بناء على اتفاقية وقعت عام 2015 بين الحكومتين الروسية والهندية.

ومن مميزات المروحية تعدد المهام التي تقوم بأدائها حيث يمكن أن تستخدم كمروحية فاخرة ومروحية إسعاف ومروحية عسكرية ولأغراض أخرى.

وذلك لأن منصة المروحية يمكن أن تنصب عليها بسهولة أية مقصورة بديلة. وفي حال استخدامها كمروحية فاخرة مثلا يمكن أن تتسع لـ3 أشخاص.

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وبلغت سرعة المروحية 250 كيلومترا في الساعة، ومدى عملها 520 كيلومترا.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الهندية طرحت عام 2003 مناقصة تحديث أسطول مروحياتها الخفيفة. والغاية من تلك المناقصة هي البحث عن مروحية شحن قادرة على نقل حمولة إلى ارتفاع 6 آلاف متر في جبال هيمالايا على حدود الهند مع كل من الصين وباكستان وأفغانستان، فهناك مخفر تابع للجيش الهندي.

واشترطت المناقصة أن تنقل المروحية ما لا يقل عن 75 كيلوغراما من الحمولة إلى الارتفاع المذكور وتقف في الجو فوق موقع معين في الجبل.

وقد أظهرت المروحية الروسية قدرتها على نقل حمولة 250 كيلوغراما إلى ارتفاع 7500 متر والوقوف في الجو هناك. واجتازت مروحية "كا-226" كل الاختبارات بهذا الشأن. وتنوي الحكومة الهندية الآن تنظيم إنتاج المروحية الروسية في الهند وتوقع اتفاقية بهذا الشان مع موسكو نهاية العام الجاري.

المصدر: روسيسكايا غازيتا