الصين لا تخطط للقيام بأعمال ترميم كاملة للسور العظيم

أعلن يو بينغ مستشار حكومة بكين، نائب رئيس قسم التراث الثقافي في بكين، أن الصين لا تخطط للقيام بأعمال صيانة كاملة لسور الصين العظيم، ولا يوجد مثل هذا المشروع في الوقت الحاضر.

وقالت يو يينغ في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، "هذه مسألة كبيرة جدا، وفي الوقت الحاضر يمكنني القول، لا توجد لدى الصين خطة للقيام بصيانة كاملة للسور، ولا يوجد مثل هذا المشروع حاليا".

وأوضحت المتحدثة، وفق متطلبات اليونسكو ولجنة الدولة لحماية التراث الثقافي لجمهورية الصين الشعبية التي تشمل مثل هذه المواقع الكبيرة ذات الأهمية الثقافية، مثل سور الصين العظيم، يجب قبل كل شيء الحفاظ على مظهرها الأصلي، لذلك لن تقوم الصين بأعمال صيانة كاملة. وقالت، "بالنسبة للسور نحن نسعى دائما إلى الالتزام بمبدأ أقل ما يمكن من التدخل خلال عمليات الصيانة والترميم، من أجل الحفاظ على شكله الأصلي. المسألة الأولية من حيث الأهمية هي منع انهيار السور العظيم وتدعيم أجزائه الضعيفة".

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وأشارت يو يينغ، إلى أن السور ليس مجرد موقع مدني، إنه أهم المعالم التاريخية والثقافية في الصين، لذلك يعتمد الخبراء والمختصون في مؤسسات الدولة خلال عمليات صيانته وحمايته على "قانون جمهورية الصين الشعبية الخاص بحماية الآثار الثقافية" و"المراسيم الخاصة بحماية سور الصين العظيم".

وأضافت المتحدثة، ليس الخبراء والمتخصصون وحدهم من يحافظ على السور، بل أيضا السكان المحليون أدركوا فائدته وأهميته للبلاد وللحضارة البشرية جمعاء.

المصدر: نوفوستي