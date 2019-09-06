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العثور في الصين على أقدم "بيلاتيريا"

العلوم والتكنولوجيا

العثور في الصين على أقدم
Wikipedia
متحجرة متناظرة
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اكتشفت في الصين متحجرات كاملة أو أجزاء من أقدم الكائنات الحية المتناظرة bilateria التي تضم أكبر مجموعة من الكائنات المتعددة الخلايا في العالم،. بحسب مجلة Nature.

 وتتميز هذه الكائنات المتعددة الخلايا بتناظرها الثنائي ووجود منظومة الأعضاء.

العثور في الصين على أقدم
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التناظر الثنائي Bilateria

وقد شارك في هذه الدراسة فريق دولي يتألف من علماء معهد الجيولوجيا وعلم الحفريات في نانجينغ التابع لأكاديمية العلوم الصينية وجامعة فرجينيا التكنولوجية  الأمريكية. أطلق العلماء على بقايا الحفريات Yilingia spiciformis.

وتعود هذه الحفريات إلى العصر الإدياكاري (635-539 مليون سنة) الذي يسبق عصر الكمبري.

فيما يشير الباحثون في تقريرهم إلى أن هذه الحفريات تعود إلى فترة متأخرة من العصر الإدياكاري ويقدر عمرها بحوالي 551-539 مليون سنة.

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وتفيد وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، بأن هذه الحفريات اكتشفت في منطقة "الوديان الثلاثة" على نهر يانغتسي في وسط الصين. وتشير إلى أنه على الرغم من أن العلماء سبق وأثبتوا نظريا وجود هذه الكائنات في العصر الإدياكاري، إلا أنه لم يعثر سابقا على حفريات تؤكد نظرية العلماء، قبل الآن.

المصدر: نوفوستي

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