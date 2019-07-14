اكتشاف كائن "لم تسبق رؤيته سابقا" في معدة ديناصور!

اكتشف فريق من علماء الحفريات في معهد علم الإنسان القديم من الأكاديمية الصينية للعلوم، نوعا جديدا من السحالي في معدة ديناصور متحجرة في الصين.

وقال الباحثون إن الكائن المكتشف لا يشبه أي نوع عُرف في السابق في العصر الطباشيري، ويمثل نوعا جديدا.

A never-seen-before species of lizard is found INSIDE fossilized stomach of a dinosaur in China https://t.co/AkoIz1gvg0 — Daily Mail Online (@MailOnline) July 11, 2019

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وتميزت السحلية بامتلاكها أسنانا مختلفة عن تلك المعروفة في مجموعة الحفريات: Jehol Biota، التي يعود تاريخها إلى 130 مليون عام، في شمال شرق الصين.

وأوضح الباحثون أن الأمر قد يرتبط باتباع النوع الجديد لنظام غذائي فريد من نوعه.

ويعد هذا الاكتشاف الحالة الرابعة الموثقة لـ Microraptor، وهو نوع من الديناصورات التي تحافظ على محتويات المعدة.

وتحدد الدراسة التي نُشرت في مجلة علم الأحياء الحالي (Current Biology)، أن السحلية مكتملة تماما تقريبا، ما يدل على أن الديناصور ابتلعها كاملة دون مضغ.

المصدر: ديلي ميل