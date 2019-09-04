الصين.. لأول مرة استنساخ قطة لقاء المال

أعلن وانغ إينينغ، نائب رئيس شركة SinoGene الصينية، أنه تم استنساخ أول قطة للأغراض التجارية، وبهذا أصبح بالإمكان منح حياة جديدة للقطة النافقة مقابل 250 ألف يوان.

وقال إينينغ في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، "على الرغم من أنها ليست أول قطة مستنسخة في العالم، ولكنها الأولى في الصين، حيث لم نتمكن من استنساخ القطط بالذات. علاوة على هذا، هذه أول عملية استنساخ للأغراض التجارية".

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وأضاف المتحدث، الحمض النووي للقطة المستنسخة هو مطابق تماما للحمض النووي للقطة الأصل، ولكن قد تظهر اختلافات في الشخصية وقال "بالنسبة للشخصية، يمكن أن نقول بأن أساسها موجود في الحمض النووي، ومع ذلك قد تظهر بعض الاختلافات نتيجة تغير ظروف السكن والبيئة. لذلك لا يمكننا ضمان تطابق الصفات الشخصية تماما 100%.

تستمر عملية الاستنساخ 3-4 أشهر بعد ذلك تبقى في المختبر مدة شهرين تحت المراقبة.

حاليا تبلغ كلفة استنساخ الكلب 380 ألف يوان والقطة 250 ألف يوان. بحسب ممثل الشركة.

ملاحظة (الدولار الأمريكي = 7.16 يوان).

المصدر: نوفوستي