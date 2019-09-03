جرف جليدي في أنتاركتيكا يتعرض لكارثة تفوق التوقعات

يتعرض الجرف الجليدي لـ Thwaites في أنتاركتيكا للذوبان بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، لتصبح الآن سماكته أرق بنحو الربع تقريبا مما كان عليه في السبعينيات.

واكتسب الباحثون منظورا طويل المدى لسماكة الطبقة الجليدية، من خلال مقارنة البيانات الحديثة مع بيانات الرادار الرقمية، التي سُجلت قبل 50 عاما.

ويمكن أن يؤدي ترقق الجرف- وهو الجزء الذي تلتقي فيه الأنهار الجليدية وتطفو على سطح البحر- إلى انهياره تماما يوما ما.

ويمكن للبيانات أن تساعد الباحثين على فهم العمليات، التي تؤدي إلى ذوبان الجليد وتحسين توقعات مستوى سطح البحر بشكل أفضل.

Antarctica’s Thwaites glacier ice shelf is almost a quarter thinner now than it was in the 1970s https://t.co/pS4zVAqNrkpic.twitter.com/NHRumW5cf0 — Times of News Europe (@TimesEurope) September 3, 2019

وقام عالم الرياضيات الجيوفيزيائي، داستن شرودر، من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، بالتعاون مع عالم الجليد في جامعة إمبريال كوليدج في لندن، مارتن سيغيرت، بدمج بيانات الرادار الحديثة التي تخترق الجليد، مع فيلم مسجل في السبعينيات.

ويشير السجلان إلى أن جزءا من نهر Thwaites، ذاب بمعدل يتراوح بين 10 إلى 33% بين عامي 1979 و2009، وبوتيرة أسرع مما اعتقد سابقا.

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ورُصدت البيانات في سلسلة من الرحلات الجوية عبر الأراضي القاحلة الجليدية، وخُزّنت مسبقا على فيلم بصري بحجم 35 ملم.

وقال البروفيسور سيغيرت، الذي يحلل بيانات الأرشيف منذ أكثر من 20 عاما: "في سبعينيات القرن العشرين استُكشف نحو نصف الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا بشكل منهجي، باستخدام المسوحات الجوية. هذه القياسات الأولى لسماكة الجليد، ولها قيمة كبيرة بعد مرور 40 عاما".

ويمكن أن تساعد النتائج على فهم العمليات التي تسبب الذوبان، والتنبؤ بدقة أكبر بكيفية تغير مستويات سطح البحر في المستقبل.

وقام الباحثون بجمع بيانات الرادار في أرشيف عبر الإنترنت، حتى تتمكن فرق البحث الأخرى من مقارنة هذه السجلات بالبيانات الحديثة لفهم التغييرات الطويلة الأجل، في سماكة الجليد وميزات الأنهار الجليدية وظروف خط الأساس.

ويحتوي الأرشيف أيضا على صور فوتوغرافية لسجلات علماء الجيولوجيا من بريطانيا والدنمارك والولايات المتحدة، الذين قاموا بتشغيل الرحلات الجوية.

ونُشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم".

المصدر: ديلي ميل